In den frühen Montagmorgenstunden (2. Dezember 2019) ist in einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs im mittelfränkischen Unterschwaningen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag an. Der Schaden ist enorm.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Autofahrer gegen 3 Uhr in der Nacht den Brand in der großen Halle im Landkreis Ansbach. Als die alarmierten Einsatzkräfte dann auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs am Ortsrand von Oberschwaningen eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand.

Löscharbeiten dauern einige Stunden - Schaden enorm

Bis in die Vormittagsstunden waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten betraut. Vier Kälber, die in der Halle untergebracht waren, konnten unversehrt gerettet werden. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Um die Brandursache zu ermitteln, nimmt die Ansbacher Kriminalpolizei Zeugenhinweise entgegen. Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würde, haben sich laut Polizeibericht bisher nicht ergeben.

