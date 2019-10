Ärztin aus Landkreis Ansbach verschwunden - alles nur vorgetäuscht: Seit dem 21. Oktober 2019 führte die Ansbacher Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach Ermittlungen, um die Hintergründe des fragwürdigen Verschwindens einer 40-jährigen Ärztin aus dem Landkreis Ansbach aufzuklären.

40-Jährige erfindet eigene Vermisstenmeldung: Polizei nennt Details zu ungewöhnlichem Fall

Im Verlauf der laut Polizei "akribisch geführten Ermittlungen", die mit hohen personellen und ermittlungsintensiven Ressourcen betrieben wurden, konnte verifiziert werden, dass der Vermisstenfall durch die 40-Jährige und ihren Ehemann selbst konstruiert und somit vorgetäuscht wurde.

Doch warum? Darüber macht die Polizei in ihrer am Montag veröffentlichten Mitteilung noch keine Angaben - verwies allerdings auf einen Termin am Mittwoch, an dem weitere Details zu dem ungewöhnlichen Fall vorgestellt werden sollen.