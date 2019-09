Wilburgstetten: Autofahrer (30) prallt gegen Baum und wird schwerst verletzt

Mit erheblichen Verletzungen ist am späten Donnerstagnachmittag ein Mann in der Folge eines Autounfalls in die Klinik geflogen worden. Der schwere Unfall ereignete sich im mittelfränkischen Wilburgstetten im Landkreis Ansbach.

Wie die Polizei berichtet, war der 30-jährige Autofahrer gegen 16.40 Uhr auf der Bundesstraße 25 zwischen Dinkelsbühl und Wilburgstetten unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Ortsbeginn von Wilburgstetten kam das Fahrzeug des Mannes alleinbeteiligt und aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Alleebaum.

Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu

Hierbei wurde der Mann schwerst verletzt. Glücklicherweise waren mehrere Ersthelfer schnell vor Ort und bargen den Fahrer aus dem Auto. Unmittelbar im Anschluss fing der Wagen Feuer, welches die Feuerwehren aus Mönchsroth und Wilburgstetten gelöscht haben.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Vor wenigen Tagen hat sich im Landkreis Ansbach ein weiterer schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer gegen einen Baum gekracht ist. Sein zehnjähriger Sohn, der mit ihm Auto war, wurde schwer verletzt.