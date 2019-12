Bei einem schweren Autounfall in Wassertrüdingen (Kreis Ansbach) wurden in der Nacht auf Sonntag (08.12.2019) fünf Menschen verletzt, das berichtet die Polizei. Gegen 0.45 Uhr war der Fahrer, ein 19-Jähriger, mit seinem voll besetzten Wagen im Baudenhardtweg unterwegs. Er fuhr zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Feuerwehr muss einklemmten Insassen retten

Das Auto kam von der Straße ab, stieß mit einem Baum zusammen und überschlug sich. Schließlich kam es auf dem Dach zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls war der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen worden.