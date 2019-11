Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Staatstraße 2221 bei Wassertrüdingen

In den Nachmittagsstunden des Samstags (9. November 2019) hat sich auf der Staatstraße 2221 ein Verkehrsunfall mit einem Traktor ereignet, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Laut Polizeiangaben fuhr ein 16-jähriger mit einem Traktor samt Anhänger von Auhausen in Richtung Wassertrüdingen. An der Abzweigung in Richtung Oberaumühle wollte er mit seinem Gespann nach links abbiegen und übersah dabei eine Autofahrerin, die sich bereits im Überholvorgang seines Traktors befand und es kam zum Zusammenstoß.