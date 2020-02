Schwere Verletzungen

Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer mussten durch Ersthelfer aus dem PKW geborgen werden. Der Fahrer selbst stand unter Schock und musste mit dem BRK ins Krankenhaus Ansbach gebracht werden. Der Beifahrer erlitt diverse Frakturen und innere Verletzungen. Aufgrund seines zunächst kritischen Zustandes musste er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg gebracht werden. Mittlerweile ist der Mann jedoch nach Angaben der Ärzte außer Lebensgefahr.

Die Unfallstelle musste zunächst über eine Stunde komplett gesperrt wer-den. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die B14 noch weitere zwei Stunden nur einspurig befahrbar.

Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 45 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ansbach ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters und die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges an.