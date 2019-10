Unfall zwischen Ansbach und Rothenburg: Autofahrerin (62) nach Frontalcrash schwer verletzt

Unfall zwischen Ansbach und Rothenburg ob der Tauber: Auto kracht frontal in anderen Wagen. Fahrerin (62) verletzt sich schwer. Am Freitagnachmittag (25. Oktober 2019) kam es auf der Staatsstraße zwischen Ansbach und Rothenburg ob der Tauber zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zusammenstoß: 62-Jährige erleidet schwere Verletzungen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam im Bereich Geslau eine 62-jährige Autofahrerin,

die in Richtung Rothenburg ob der Tauber unterwegs war, auf die Gegenfahrspur. Dort stieß sie mit ihrem Fahrzeug frontal mit einem anderen Wagen zusammen.

Während die Geschädigte, eine 59-jährige Frau, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste die Unfallverursacherin schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Würzburg geflogen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von 23.000 Euro. Die Staatsstraße musste durch die örtlichen Feuerwehren komplett gesperrt werden.

