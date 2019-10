Am Mittwochvormittag (2. Oktober 2019) kam es zu einem Verkehrsunfall in Dinkelsbühl im Kreis Ansbach: Ein Autofahrer wollte abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Kleintransporter. Dieser hätte Vorfahr gehabt. Beide Fahrzeuge krachten ineinander, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Tag danach in ihrer Pressemitteilung schreibt.