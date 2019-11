Eine Autofahrerin hatte am Dienstag (5. November 2019) Glück im Unglück: Sie verunglückte in den Morgenstunden auf der B25 bei Dinkelsbühl (Kreis Ansbach) mit ihrem Auto. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, kam sie mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer ein 18-Jähriger saß.

Unfall bei Dinkelsbühl: Auto landet im Fischweiher

Sie durchbrach anschließend ein seitliches Geländer und fuhr mit dem Auto in einen Fischweiher. Laut den Angaben der Polizei konnte sich die 25-Jährige befreien, indem sie durch das Heckfenster kletterte. Sie blieb, genauso wie der 18-Jährige im anderen Wagen, unverletzt.