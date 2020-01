Auf der B13 in Mittelfranken hat sich am Dienstagmorgen (28. Januar 2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben der Ansbacher Polizei zufolge ist zwischen Oberdachstetten und Gräfenbuch (Kreis Ansbach) ein Getränkeanhänger in Brand geraten. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

B13 bei Ansbach: Lkw-Fahrer verletzt