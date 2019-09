Tödlicher Traktorunfall in Franken

Landwirt verunglückt am Hang

Tödlicher Traktorunfall in Franken:

Traktor überrollt Landwirt in Detwang: Hubschrauber landet am Hang

Am Samstagmittag (21. September 2019) haben sich im mittelfränkischen Detwang (Kreis Ansbach) dramatische Szenen an einem steilen Hang, westlich der Tauber, abgespielt. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, wurde dort ein Landwirt von seinem Traktor überrollt. Der Mann verunglückte tödlich.

Ein Zeuge beobachtete gegen 12 Uhr am Mittag das Unglück. Der Zeugenaussage nach, fuhr der Landwirt den steilen Hang hinab. Dabei kippte der Traktor um und überrollte den Mann. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete am Hang. Trotz Reanimationsmaßnahmen kam jegliche Hilfe zu spät: Der Landwirt verstarb noch am Unfallort. Ein Notfallseelsorger betreut die Angehörigen des Mannes.

Erst Anfang August hat sich in Franken ein tödliches Traktorunglück ereignet: Der Fahrer starb nach dem Unglück im Krankenhaus.

