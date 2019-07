Ansbach vor 1 Stunde

Unglück

Tödlicher Unfall in fränkischem Heulager: Mann (26) stürzt dreieinhalb Meter in die Tiefe

Zu einem tödlichen Zwischenfall ist es am Donnerstagnachmittag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Leutershausen gekommen. Ein 26 Jahre alter Mann starb nach einem Sturz in einem Heulager.