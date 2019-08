Rothenburg ob der Tauber: Motorradfahrer kracht in Kurve frontal in entgegenkommendes Auto

Motorrad kracht in entgegenkommendes Auto - Fahrer reagiert geistesgegenwärtig: In Mittelfranken hat sich am Mittwochnachmittag (31. Juli 2019) ein Unfall mit einem Auto und einem Motorrad ereignet. Die Polizei aus Rothenburg ob der Tauber berichtet am Donnerstag über diesen Vorfall.

Auf der Staatsstraße 2249 war gegen kurz nach 17.40 Uhr ein 48–Jähriger auf seinem Motorrad unterwegs. Er fuhr von Schöbronn im Landkreis Ansbach in Richtung Hagenau. In einer leichten Rechtskurve allerdings gerät er auf der Straße zu weit nach links und kollidiert dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Bei einem ähnlich, schlimmen Unfall, verlor ein 27–Jähriger sein Leben. Er krachte auf seinem Motorrad gegen ein Verkehrsschild in Franken.

Durch seine sehr schnelle Reaktion konnte sich der Motorradfahrer unmittelbar vor dem Aufprall abrollen, so dass er nicht gegen oder unter das Auto, sondern in eine angrenzende Wiese fiel.

Dadurch zog er sich zwar einige Prellungen und Schürfwunden zu, musste jedoch vor Ort

nicht ärztlich versorg werden. Seine Reaktion verhinderte also vermutlich schlimmeres.

Die 54-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3500 EUR.