Ein 69-Jähriger übersah ein Auto und krachte in in jenes hinein. Beide Menschen in diesem Auto wurden verletzt. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Nach seinem Einkauf in einem Supermarkt wollte ein Rentner am 28.01.19 gegen 14.35 Uhr die Staatsstraße 2246 (Umgehungsstraße) in Richtung Stadtmitte überqueren. Auf Grund des heftigen Schneetreibens übersah der 69-Jährige ein aus Richtung Ziegelhütte auf der Staatsstraße fahrendes Auto. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Beifahrerin wird schwer verletzt

Im Fahrzeug aus Richtung Ziegelhütte wurden die Beifahrerin schwer und die Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung ins Rothenburger Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 10 000 Euro beziffert.