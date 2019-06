Fass voller Fett fällt von Lkw und platzt

Altfett überzieht Straße, Hauswand und Auto

Kanalisation muss gespült werden

Fett-Unfall in Rothenburg: Übler Gestank in der Innenstadt

In Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach, Mittelfranken) hat sich in der Innenstadt ein Unfall ereignet, der einen üblen Gestank mit sich zog. Am Samstagmorgen (22. Juni 2019) war ein Lkw-Fahrer damit beschäftigt, ein mit 120 Liter Altfett gefülltes Fass von der Hebebühne in den Laderaum zu bugsieren. Das Problem: Das Trucker vergas zuvor, die Handbremse anzuziehen.

Der Lkw geriet deshalb ins Rollen und stieß rückwärts mit der Hebebühne gegen eine Hauswand. Dabei konnte der Mann das Fass nicht festhalten. Es fiel auf die Straße und platzte auf den Pflastersteinen auf. 120 Liter Fett spritzten an die Hauswand, ein geparktes Auto und auf die Straße.

Die Freiwillige Feuerwehr und ein Mitarbeiter der örtlichen Kläranlage übernahmen die Reinigung. Die Straße und die Kanalisation musste gespült werden, so dass keine weiteren Schäden durch die unangenehm riechende Fettschicht entstehen konnten.

