Kreis Ansbach: Radfahrer (25) stirbt nach Frontalkollision mit Kleintransporter

Bereits am Donnerstagnachmittag (31.01.19) hat sich im Kreis Ansbach ein schwerer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Radfahrer am Wochenende seinen schweren Verletzungen erlag.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war ein 25-Jähriger am Donnerstag gegen 14.25 Uhr mit seinem Rad von Unterschwaningen in Richtung Staatsstraße 2221 unterwegs. Beim Abbiegen übersah der Mann offenbar einen Kleintransporter, der aus Richtung Wassertrüdingen angefahren kam. Dieser befand sich auf der Vorfahrtsstraße.

Der 40-jähriger Fahrer konnte dem Radler nicht mehr ausweichen und erfasste den 25-Jährigen frontal. Der Radfahrer wurde durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Mit einem Hubschrauber kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 25-Jährige schließlich.

