Herrieden vor 45 Minuten

Motorradunfall

Motorradfahrer wird von Sonne geblendet: Biker (44) kracht frontal in Auto

Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch einen Unfall verursacht. Er war von der Sonne geblendet worden und stieß in der Folge gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 44-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.