Herrieden vor 1 Stunde

Rettungshubschrauber im Einsatz

Fränkin quetscht sich Kopf in Maschine ein und wird schwerst verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte am Freitagabend eine 56-Jährige aus Herrieden in eine Spezialklinik. Die Frau quetschte sich ihren Kopf in einer Maschine ein und wurde schwerst verletzt.