Heilsbronn vor 1 Stunde

Motorradunfall

Unfall auf Bundesstraße in Mittelfranken - Ein Mensch schwer verletzt

Am Sonntag ist es in Mittelfranken zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.