Schwere Frontalkollision auf B25 in Mittelfranken: Auf der Bundesstraße 25 sind am Samstagnachmittag gegen 14.35 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Feuchtwangen-Nord zur A6 zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Frontalcrash auf B25: Sechs Verletzte bei schwerem Unfall nahe Feuchtwangen

Laut ersten Informationen der Polizei hatte ein Autofahrer, der auf die A6 auffahren wollte, wohl den Gegenverkehr übersehen, was den Zusammenstoß verursachte. In den beiden Autos befanden sich sechs Menschen. Alle wurden verletzt - zwei mittelschwer, vier kamen mit leichteren Verletzungen davon. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Kind. Ein Verletzter wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die übrigen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße war laut Polizei für etwa eine Stunde lang gesperrt. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

