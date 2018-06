Tödlicher Unfall auf A6 bei Ansbach: 71-Jähriger überschlägt sich mit seinem Wagen und stirbt am Unfallort

Ein 71-jähriger Mann ist laut Polizeibericht am Sonntagmorgen auf der A6 bei Ansbach ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Lichtenau in Fahrtrichtung Amberg

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich

Der Mann starb noch an der Unfallstelle



Gegen 07:30 Uhr befuhr der 71-jährige Saarländer mit seinem Pkw Citröen die A6 in Fahrtrichtung Amberg. Zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Lichtenau geriet das Fahrzeug kurz vor der Ortschaft Lichtenau aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw und wurde dadurch erheblich beschädigt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.



Der 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Mann war alleine unterwegs gewesen. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.



Die A6 wurde teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.