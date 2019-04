Ansbach: Radfahrer wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt

Am Mittwoch fuhr laut Polizeibericht gegen 13.30 Uhr ein 19-jähriger Mountainbiker auf dem parallel zur Rügländer Straße verlaufenden Radweg in Ansbach stadtauswärts.

Eine 19-Jährige, die mit ihrem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war, wollte bei Grünlicht nach rechts in die Rettistraße einbiegen, jedoch überquerte diese - wie Zeugen bestätigten - der Radfahrer trotz des für ihn geltenden Rotlichts an der Fußgängerampel.

Radfahrer wird schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der junge Mann wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er trug keinen Helm und erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in das Klinikum Ansbach gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

