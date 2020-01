Herrieden vor 2 Stunden

Schwerer Unfall

18-Jährige in akuter Lebensgefahr: Frontalcrash zweier Autos in Franken mit insgesamt 3 Verletzten

In der Folge eines schweren Unfalls schwebt eine 18-Jährige derzeit in akuter Lebensgefahr. Im Landkreis Ansbach kam es am Mittwochabend zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.