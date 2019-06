Bei Arbeiten an der Hydraulik eines Traktors in Lehengütingen im mittelfränkischen Kreis Ansbach verletzte sich ein 25-jähriger Angestellter einer Firma für Landmaschinentechnik am Arm. Der Arbeiter löste offenbar versehentlich die Hydraulik aus und klemmte sich so seinen Arm ein. Der Arm wurde anschließend so stark gequetscht, dass er aufriss.

Vor Ort anwesende Personen hörten die Schreie des Verletzten, befreiten ihn aus seiner misslichen Lage und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber kam vor Ort und brachte den 25-Jährigen anschließend zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Ob wichtige Gefäße verletzt wurden, war zum Aufnahmezeitpunkt noch unbekannt. Es wird von mittelschweren Verletzungen ausgegangen.

Erst Ende Mai hatte sich in Sulzbach am Main in Unterfranken ein schwerer Unfall mit einem Traktor ereignet. Weil er die Kontrolle über seinen Traktor verloren hatte, war ein Mann von seinem Gefährt abgesprungen und dabei so unglücklich gelandet, dass der Traktor ihn überrollte. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen.