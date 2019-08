Taubertal-Festival: Sturm und Starkregen - Festivalgelände evakuiert, mehrere Verletzte

Update Samstag (10.08.2019) Festival unterbrochen und Gelände evakuiert - mehrere Verletzte

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Aufgrund eines Unwetters ist das Konzertgelände des Taubertal-Festivals an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg geräumt worden.

Die Musikfans wurden am späten Freitagabend aufgefordert, in ihren Fahrzeugen oder im Stadtgebiet von Rothenburg Schutz zu suchen, wie die Polizei mitteilte. Rund 400 der 15 000 Tagesbesucher fanden zeitweise Schutz in einer Mehrzweckhalle, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere Menschen wurden durch umherfliegende Gegenstände leicht verletzt. Glücklicherweise traf der vorhergesagte Hagel nicht ein.

In der Nacht zum Samstag gab der Veranstalter in den sozialen Netzwerken bekannt, dass Besucher wieder zurück zum Campinggelände könnten. "Liebe Taubertaler, ihr könnt eure Autos wieder verlassen, bitte seid wachsam und umsichtig! Wenn ihr merkt, dass das Wetter noch einmal umschwenkt, sucht bitte wieder Schutz in eurem Auto", schrieb der Veranstalter auf Facebook.

Das gesamte Gelände war laut Polizei von Gewittern mit heftigem Wind und Starkregen betroffen. Einige Zelte wurden beschädigt. Das dreitägige Open-Air-Festival im Taubertal sollte am Samstag wie geplant fortgeführt werden.

Update vom Freitag (09.08.2019) Sturm zieht über "Taubertal"-Gelände

Das "Taubertal"-Festival im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) versinkt im Regen. Für die Region wurden am Abend zahlreiche Unwetterwarnungen heraus gegeben - auch in diesem Gebiet. Starkregen und stürmische Böen fegen über das Gelände.

Viele der Besucher retteten sich in ihre Zelte, sofern sie noch nicht weggeweht wurden.

Update am Donnerstag (08.08.2019), 10 Uhr: Veranstalter befestigen Anreisewege

Es wird, es wird. Vielen Dank für eure Geduld und Mithilfe, wir geben Gas und freuen uns auf die nächsten Tage!?#taubertalfestival #taubertalfestival19 #campingplatz pic.twitter.com/CsfxInx70b — Taubertal-Festival (@taubertal_blog) 7. August 2019

Regen über Franken

Update am Mittwoch (07.08.2019), 15 Uhr: Veranstalter empfiehlt Anreise am Donnerstag

"Es wird, es wird", schreiben die Veranstalter des Taubertal-Festivals auf Twitter noch am gestrigen Mittwoch. Der anhaltendehat da Gelände, insbesondere den Campingplatz betroffen.

Fällt das Taubertal-Festival ins Wasser?

Die Veranstalter des Taubertal-Festivals haben sich zur aktuellen Lage rund um das Gelände geäußert: "Aufgrund der anhaltenden Regenschauer vor Ort empfehlen wir euch, möglichst morgen anzureisen" heißt es in der Veröffentlichung via

Unwetter in Franken - trifft es auch das Taubertal-Festival? Bereits am Dienstag veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst zahlreiche Warnungen für die komplette Region vor starken Gewittern. In der Nacht auf Mittwoch schlug das Unwetter vor allem in Mittelfranken zu: Blitzeinschläge, vollgelaufene Keller und viele Einsätze der Polizei waren das Ergebnis. Am Mittwochmorgen (7. August 2019) machten sich die Folgen des Gewitters auch im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) bemerkbar. Am Donnerstag startet dort das diesjährige Taubertal-Festival. Bis Sonntag (11. August 2019) treten dort Bands wie die Toten Hosen, Fanta Vier oder The Offspring auf.

Tipp: Wenn sich in der Gegend ein Gewitter zusammenbraut, können Sie mit einer einfachen Formel die Entfernung berechnen - und ob es sich nähert oder fortzieht.

Taubertal-Festival 2019: Campingplatzzufahrten am Mittwoch gesperrt

Deutschen Presse-Agentur

Der Veranstalter des Festivals teilte am Mittwochvormittag viaundmit, dass es Probleme an den Zufahrten des Campingplatzes gebe. "Liebe Taubertaler. da es letzte Nacht ca. 40 Liter geregnet hat, präpariert unser Team die Campingplatzzufahrten noch dementsprechend, damit eine reibungslose Anreise möglich ist" hieß es darin. An den Zufahrten kam es laut derzu langen Wartezeiten für Autofahrer.

Der Wetterdienst hat auch für den restlichen Mittwoch starke Gewitter in Franken angekündigt.

Taubertal-Festival 2019: Hier befindet sich das Gelände

