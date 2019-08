Summer Breeze in Dinkelsbühl: Smartphone-Dieb fliegt auf - 40 Handys im Rucksack

Handy-Dieb auf fränkischem Festival fliegt auf: Im Verlauf des vergangenen Freitags (16. August 2019) meldeten sich zahlreiche Besucher des Festivals "Summer Breeze Open Air" im mittelfränkischen Dinkelsbühl bei der Polizei. Sie berichteten davon, dass ihnen entweder ihr Geldbeutel oder ihr Smartphones gestohlen worden sei.

Summer Breeze: Handydieb fliegt auf

Im Zuge der Ermittlungen verstärkte die Polizei ihr Aufgebot auf dem Festival. Am Freitagabend wurden Kontrollen an den Ausgängen des Geländes und an den Parkplätzen eingerichtet. Dabei fiel ein 25-jähriger Mann auf, der einen Rucksack bei sich trug. Darin befanden sich 40 Smartphones beziehungsweise Handys. Daraus wurden die SIM-Karten entfernt. Der Mann wurde sofort festgenommen. Er steht dem Verdacht von Bandendiebstahl.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat mittlerweile einen Haftbefehl eingereicht, dem ein Richter stattgegeben hat. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen.