Mann rettet Handwerker in Mittelfranken: In Arberg (Kreis Ansbach) hat am Mittwoch (9. Oktober 2019) ein Elektroinstallateur einen Stromschlag erlitten. Der Handwerker war an einer Photovoltaikanlage zu Gange, als sich der Vorfall ereignete.

Arberg: Handwerker nach Stromschlag im Krankenhaus

Der Installateur konnte die Kabel durch den Stromschlag nicht mehr loslassen. Glücklicherweise war ein Zeuge vor Ort, der ihm helfen konnte. Der 33-Jährige wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.