Mann verliert Finger in Getriebe: Schwerer Unfall in Mittelfranken - In Mittelfranken hat sich ein Mann am Montag (12. August) bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei Ansbach am Tag danach berichtet, passierte der Vorfall in einem Betrieb in Steinsfeld bei Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach. Am selben Tag ist ebenfalls in Mittelfranken ein weiterer Arbeitsunfall passiert. Bei diesem kam ein 57-Jähriger ums Leben.

Getriebe bewegt sich unkontrolliert

Der 36-Jähriger wollte am Nachmittag ein Getriebe, das an einem Seilzug hing, zur Montage ausrichten. Dabei griff er mit einem Finger in eine Öffnung. Als sich das Getriebeteil unkontrolliert

bewegt hat, wurde dem Mann der Mittelfinger abgetrennt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber

in eine Spezialklinik verbracht werden.