Auto überschlägt sich mehrfach - Fahrer (22) war nicht angeschnallt und wird verletzt: Am frühen Samstagmorgen (03.08.2019) gegen 2 Uhr befuhr ein 22-jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße 2246 im Kreis Ansbach. Er war aus Richtung Bruckberg kommend in Richtung Ansbach unterwegs. Die Polizei Ansbach berichtet am Morgen danach über den Vorfall in ihrer Pressemitteilung.

Leitplanke touchiert und mehrfach überschlagen

Aus nicht geklärter Ursache touchierte er mit der rechten Seite seines Autos die Leitplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam etwa 70 Meter weiter nach links von der Fahrbahn ab. Hier rutschte er eine kleine Böschung hinab, überschlug sich mehrmals und kam wiederum 40 Meter weiter zum Stehen.

Nicht angeschnallt

Bei dem Verkehrsunfall trug er keinen Sicherheitsgurt und klagte anschließend über Schmerzen wegen des Überschlags. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Klinikum Ansbach gebracht.