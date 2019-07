Wörnitz vor 1 Stunde

Betriebsunfall

Wörnitz/Kreis Ansbach: Schwerer Betriebsunfall- Mann erleidet Schwächeanfall - Rettungshubschrauber bringt ihn in Klinik

Am Dienstag (9. Juli 2019) ereignete sich in Wörnitz (Kreis Ansbach) ein schwerer Betriebsunfall: Ein Mann stürzte nach einem Schwächeanfall und wurde mit einer Kopfverletzung in eine Fachklinik geflogen.