"Schule sucht Schulleiter": Per Video suchen Schüler der Edith-Stein-Realschule nach einem Nachfolger

Kreative Suche nach neuem Schulleiter - Edith-Stein-Realschule aus Franken mit kreativem Video: "Hallo, wir von der Edith-Stein-Realschule suchen eine neue Schulleitung": Mit diesem Satz beginnt die ungewöhnliche "Stellenausschreibung" der Schule aus Schillingsfürst in Mittelfranken. Weil sich niemand auf die Stellenanzeige für die Schulleitung meldete, drehte die Edith-Stein-Realschule ein Video.

Ab dem Februar 2020 Nachfolge gesucht

Weil die aktuelle Schulleitung den Chefsessel bald "aus privaten Gründen verlässt", wie es das Erzbistum Bamberg auf YouTube schreibt, muss jetzt eine passende Nachfolge gefunden werden. Die Social Media Redaktion des Bistums hat zusammen mit der gesamtem Edith-Stein-Realschule eine Video-Stellenausschreibung gedreht.

Ab dem 1. Februar 2020 wird eine neue starke Frau beziehungsweise ein neuer starker Mann an der Schule gebraucht. Die Stellenausschreibung ist auf der Internet-Seite des Erzbistums Bamberg ausgeschrieben.

Eine Kamera begleitet die Kinder durch ihr Schulhaus. Mit handgeschriebenen Zetteln werben sie für die katholische Einrichtung. "Unsere Schule ist idyllisch und zum Genießen." Am Ende des Videos rollt ein Fußball durch die Schulgänge direkt in das Büro der Schulleitung. "Wir spielen uns den Ball zu. Helfen Sie uns unseren Ball am rollen zu halten. Werden Sie unsere neue Schulleitung."

Das Erzbistum Bamberg hofft, dass das Video "möglichst viele Menschen erreicht und wir dadurch vielleicht sogar eine neue Schulleitung finden können." Seit dem 11. Oktober steht das Video auf der Plattform YouTube. Bewerbungsschluss ist übrigens der 15. November 2019.

mit Material der Deutschen Presse Agentur