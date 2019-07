Nach einem schweren Unfall im Wertstoffhof in Schilingsfürst (Landkreis Ansbach) schwebt ein 87-jähriger Mann in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagmorgen - die Beamten müssen nun klären, wie es zu dem folgenschweren Unglück kommen konnte.

Bekannt ist bisher, dass der 87-Jährige gegen 10.10 Uhr den Wertstoffhof in der Wohnbacher Straße besuchte, um dort Sperrmüll zu entsorgen. Dazu trat der Mann auf eine eineinhalb Meter hohe Stahltreppe, welche zu der Öffnung eines Wertstoffcontainers führte.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen nach Sturz

Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache den Halt und stürzte die Treppe nach unten. Dabei zog sich der Mann laut ärztlicher Auskunft lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber übernahm die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Kriminalfachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach ist mit den Ermittlungen zur Unfallursache betraut.