Ansbach: Männergruppen schlagen aufeinander ein - Zeugen der Massenschlägerei gesucht

Am Samstagabend (20.07.19) hat sich am Bahnhof im mittelfränkischen Sachsen bei Ansbach eine massive Schlägerei zugetragen. Wie die Polizei mitteilt, schlug eine Gruppe aus etwa acht bis zehn Männern auf vier Männer im Alter von 21 bis 42 Jahren ein.

Laut Polizeibericht kamen die Männer im Alter von 21 Jahren, 36 Jahren, 39 Jahren und 42 Jahren aus Nürnberg am Bahnhof in Sachsen an und wurden dort abgeholt. Während sich die Gruppe Männer vom Bahnhof verabschiedete, kam ein unbekanntes Auto angefahren. Laut Polizei handelte es sich wohl um einen dunklen Audi A4 oder A6. Der Beifahrer des Wagens regte sich derart darüber auf, dass sich die Männer zu diesem Zeitpunkt auf der Straße aufhielten, dass er ausstieg und den 21-Jährigen schlug. Neben dem noch unbekannten Schläger befanden sich im Auto als Fahrerin eine Frau sowie ein Kleinkind auf der Rücksitzbank.

Nach kurzen Telefonat kamen weitere Schläger

Nachdem die Fahrerin den Täter aufforderte, zurück in den Wagen zu steigen, fuhren sie in Richtung Edeka weiter. Nach kurzer Fahrtstrecke stieg der unbekannte Schläger aus und telefonierte. Nur wenige Minuten später erschienen sieben bis neun weitere Personen am Bahnhof. Wie die Polizei berichtet, ging die Gruppe teilweise massiv auf die vier Geschädigten los.

Einige Männer wurden mit Tritten gegen den ganzen Körper und Kopf attackiert. Der 36-Jährige erlitt in der Folge einen Nasenbein- und Jochbeinbruch. Die anderen Geschädigten erlitten teilweise blutende Wunden sowie Prellungen und Abschürfungen.

Polizei sucht dringend Zeugen der Massenschlägerei

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, insbesondere im Hinblick auf den dunklen Audi mit laut Polizei "auswärtigem Kennzeichen", sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 melden.

Insbesondere ist für die Polizei auch von Interesse, ob eventuell in der Nähe eine Feierlichkeit stattfand, bei der mehrere "auswärtige Personen" anwesend waren, wie die Polizei mitteilt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich nach Angaben der Polizeiinspektion Ansbach überwiegend um Osteuropäer oder um Deutsche mit osteuropäischem Migrationshintergrund handeln.