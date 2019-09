Sachsen bei Ansbach: Jugendliche wollen Motorroller in Weiher versenken. Polizei findet Diebesgut. Am Mittwoch (25. September 2019) teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Ansbach gegen 21.30 Uhr mit, dass Jugendliche in Sachsen (Mittelfranken) am dortigen Löschweiher versuchten, einen Roller zu versenken. Dieser wurde zuvor als gestohlen gemeldet, wie die Polizei mitteilt.

Diebesgut: Roller soll in Löschteich verschwinden

Nach Auskunft des Zeugens versuchten drei Teenager im Alter von circa 16 Jahren, einen Roller in den Löschteich zu ziehen. Da dies nicht gelang, weil der Wasserstand zu niedrig war, zogen sie den Roller wieder heraus. Als die hinzugerufene Streife am Weiher eintraf, waren die Jugendlichen bereits verschwunden.

Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass dieser bereits in der Nacht vom 31. Juli auf den 01. August 2019 am Sachsener Bahnhofsplatz von einem unbekannten Täter entwendet worden war.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen das Diebesgut im Löschweiher verschwinden lassen wollten. Neben dem Motorroller wurden im Löschweiher ein Fahrrad und ein Cityroller gefunden, die noch keinem Besitzer zugeordnet werden können.

Der Zeuge, der die Polizei informierte, konnte die Jugendlichen nicht näher beschreiben. Ihm fiel jedoch auf, dass einer der drei eine auffällig rote Jacke trug. Die Polizei bittet in diesem Fall um Hinweise unter der Telefonnummer 0981/9094-121.

