Kennzeichendieb tötet Autobesitzer: Bluttat von Rügland aufgeklärt? In Mittelfranken ist ein Autobesitzer vermutlich von einem Kennzeichendieb umgebracht worden. Der 49 Jahre alte Fahrzeugbesitzer hatte am Samstagvormittag in Rügland (Landkreis Ansbach) einen zunächst Unbekannten überrascht, der sich am Wagen des späteren Opfers zu schaffen machte.

Nach Polizeiangaben kam es zu einem Streit. Mehr als eine Stunde später wurde der 49-jährige Familienvater tot auf einem Feld außerhalb der Ortschaft entdeckt. Eine Großfahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos.

Am Montag konnte die Polizei Mittelfranken einen Durchbruch in den Ermittlungen vermelden: Der mutmaßliche Täter konnte ermittelt werden. Der 30-jährige Tatverdächtige hat sich das Leben genommen.

Im Fall der Bluttat gibt es neue Erkenntnisse über den Täter: Auf die Spur gekommen sei die Kripo dem Tatverdächtigen anhand von Fotos, die die Ermittler auf dem Handy des getöteten Familienvaters gefunden hätten. Die Polizisten hätten die Bilder, die der getötete Familienvater gemacht hatte, Mitarbeitern der örtlichen Gemeindeverwaltung gezeigt. Diese hätten den 30-Jährigen auf den Fotos klar identifiziert.

Die Polizei observierte anschließend aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst die Wohnung des Täters. Gegen 23.00 Uhr traf bei der Polizei ein Notruf der Familie des Täters mit dem Hinweis ein, sie hätten den Mann leblos in der Wohnung gefunden.

Zwar gibt es einen Abschiedsbrief des Täters, doch will die Polizei daraus keine weiteren Details veröffentlichen. "Ein Motiv ist daraus nicht abzuleiten", sagte der Leiter der Kriminalpolizei Ansbach, Dieter Hegwein.

Letztlich war nach Kripoeinschätzung die Beschädigung des Fahrzeugs Auslöser des heftigen Streites, der zum Mord des 49-Jährigen führte. Warum der 30-jährige den Wagen demolierte, bleibt nach den bisherigen Untersuchungen rätselhaft. Für einen zunächst vermuteten Kennzeichen-Diebstahl gebe es keine Anzeichen.

Die Ansbacher Mordkommission übernahm noch Samstagmittag die Ermittlungen und gründete die Sonderkommission (SOKO) "Rosenberg" mit in der Spitze bis zu 30 Beamten. Am Tatort fanden umfangreiche Spurensicherungs- und Suchmaßnahmen statt, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und Unterstützungskräfte (USK) der mittelfränkischen Polizei im Einsatz waren. Die Ermittlungen wurden zunächst in alle Richtungen geführt und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach erste kriminaltaktische Maßnahmen angestoßen.

Die von der Staatsanwaltschaft Ansbach angeordnete und von der Rechtsmedizin Erlangen am 07. Juli 2019 durchgeführte Obduktion des Opfers ergab als Todesursache Gewalteinwirkung gegen den Hals.

Eine erste Spur stellte das Mobiltelefon des Getöteten dar, das am Tatort aufgefunden worden war. Im Speicher des Handys wurden Fotoaufnahmen einer unbekannten männlichen Person festgestellt. Nach einer ersten, noch vorsichtigen Einschätzung konnte es sich um den Tatverdächtigen handeln.

Der 49-Jährige hatte offenbar während der Auseinandersetzung mit dem Täter diesen tatsächlich fotografiert. Über die Handybilder konnte ein 30-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis Ansbach identifiziert werden. Die Polizisten hätten die Bilder daraufhin Mitarbeitern der Rügländer Gemeindeverwaltung gezeigt. Diese hätten den 30-Jährigen auf den Fotos klar identifiziert.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Aufenthalt des Gesuchten zunächst nicht festgestellt werden. Am Sonntag, gegen 23.10 Uhr, wurde der 30-jährige Tatverdächtige tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben zweifelsfrei einen Suizid. Familienangehörige hätten die Leiche des Mannes in seiner Wohnung im östlichen Landkreis Ansbach entdeckt. Sie hätten daraufhin per Notruf die Polizei verständigt, berichtete die Kripo am Montag in Ansbach. Die Leiche des Tatverdächtigen werde noch im Laufe des Montags obduziert, hieß es.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat, insbesondere zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen im Nachgang zur Tat laufen unvermindert weiter.

Die 25-köpfige Sonderkommission "Rosenberg" ermittelt, geht Zeugenhinweisen nach und wertet die Ergebnisse der Spurensicherung aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Montag soll eine Pressekonferenz abgehalten werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Hinweise, zahlreiche Anrufe sind bereits eingegangen.

Toter Mann in Feld in Rügland: Polizeisprecher nennt Details

Nach Leichenfund bei Ansbach: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf das entwendete Kennzeichen machen können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen. mit dpa