Rothenburg ob der Tauber vor 33 Minuten

Ermittlungen

Nach Wohnhausbrand: Toter Mann in Franken gefunden

Am Samstagabend ist ein Mann in Rothenburg ob der Tauber leblos in seinem Anwesen in der Bahnhofstraße aufgefunden worden. Zuvor hatte es in dem Haus gebrannt.