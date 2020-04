Ansbach 30.03.2020

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Junge Frauen trotzen Ausgangsbeschränkung: Polizei sprengt Shisha-Runde in Franken

Offensichtlich ist die Tragweite der Gefahr durch das neuartige Corona-Virus noch nicht in allen Köpfen angekommen: So musste die Polizei etwa am vergangenen Wochenende eine Shisha-Runde im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber auflösen.