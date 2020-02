Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, überfiel ein noch unbekannter Mann am Samstagmittag (15.02.2020) einen Supermarkt in Petersaurach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:00 Uhr kaufte ein unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Gleizendorfer Straße einen Artikel und bezahlte diesen an der Kasse. Er bat die Kassiererin, ihm einen größeren Geldschein zu wechseln. Als diese die Kasse geöffnet hatte, griff der Täter in die Schublade, entwendete einen Teil der darin befindlichen Geldscheine und flüchtete.

Räuber schubst Angestellte und flieht

Eine weitere Angestellte des Marktes stellte sich ihm in den Weg und forderte ihn auf, das Geld heraus zu geben. Der Mann schubste sie zur Seite und flüchtete zu Fuß in nördliche Richtung. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro.