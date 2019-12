Ansbach vor 1 Stunde

Gewalt

Randale an fränkischer Tankstelle: Polizist muss nach Einsatz zum Arzt

In der Nacht auf Samstag hat ein 24-jähriger Mann an einer Tankstelle in Ansbach randaliert. Die Polizei rückte an und konnte den ausfälligen Mann schließlich festnehmen und mitnehmen. Auf der Wache verletzte der Randalierer dann einen Polizisten, dieser musste in ärztliche Behandlung.