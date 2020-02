Rothenburg ob der Tauber vor 38 Minuten

Rothenburg ob der Tauber: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am gestrigen Nachmittag (05.02.2020) haben Unbekannte in zwei freistehende Einfamilienhäuser in Rothenburg und in Neusitz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.