Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Rothenburg ob der Tauber: Nach Kleinbrand - Mann leblos in Wohnung aufgefunden

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Samstagabend (28.12.2019) wurde ein Mann leblos in seinem Anwesen in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) aufgefunden. Offenbar ereignete sich zuvor ein Kleinbrand in dem Haus.