Rothenburg ob der Tauber: Marihuana-Pflanzen sichergestellt

Bei der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber ging ein Hinweis ein, dass sich in einer Wohnung in Schillingsfürst eine Marihuana-Plantage befinden soll. Nachdem eine Streifenbesatzung vor Ort der Mitteilung nachging und ebenfalls von außen Marihuana-Pflanzen in der betroffenen Wohnung wahrnehmen konnte, erließ das Amtsgericht Ansbach einen Durchsuchungsbeschluss.

Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten sieben Marihuana-Pflanzen, eine geringe Menge Haschisch und weitere Anbauutensilien sicher.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

