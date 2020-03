Rothenburg ob der Tauber vor 12 Stunden

Rothenburg ob der Tauber: Ausgebrannter LKW auf der A 7 - Vollsperre bis in die Nachmittagsstunden

Rothenburg ob der Tauber (ots) - In den frühen Morgenstunden brannte heute (18.03.2020) auf der A 7 ein Lkw vollständig aus. Verletzt wurde niemand, aber die A 7 bleibt in Richtung Ulm mindestens bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.