Heilsbronn vor 57 Minuten

Heilsbronn: Zwei Einbrüche in Weiterndorf - Zeugen gesucht

Heilsbronn (ots) - Unbekannte brachen am Samstag (14.12.19) in zwei Einfamilienhäuser in Weiterndorf (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.