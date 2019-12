Heilsbronn vor 1 Stunde

Heilsbronn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Heilsbronn (ots) - Unbekannte drangen am Freitag (06.12.19) in ein Einfamilienhaus in Lichtenau (Lkrs. Ansbach) ein und entwendeten Bargeld und Münzen. Die Polizei sucht Zeugen.