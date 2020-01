Feuchtwangen: Polizeilicher Schusswaffengebrauch bei Festnahme eines psychisch auffälligen Mannes in Untermosbach - Haftantrag gegen Tatverdächtigen

Der durch den Schusswaffengebrauch verletzte 24-Jährige befindet sich derzeit weiterhin in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. Zwischenzeitlich hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Ansbach gegen den Festgenommenen Haftantrag wegen versuchten Totschlags gestellt.

Für die weitere Pressearbeit ist ab sofort die Staatsanwaltschaft Ansbach, Herr Leitender Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger, zuständig. Presseauskünfte werden unter der Rufnummer 0981 58-251 gegeben.

