Feuchtwangen: Hochwertige Spirituosen aus Lkw geraubt - Zeugenaufruf

Gegen 01:45 Uhr brachte ein Lkw-Fahrer seine Ruhezeit am Autohof Wörnitz ein, als er durch Geräusche wach wurde. Hierbei stellte der Fahrer fest, dass sich Unbekannte am Auflieger seines Sattelzuges zu schaffen machten. Als er die Personen zur Rede stellen wollte, drückte einer der Täter die Fahrertür von außen zu, so dass er nicht aus dem Führerhaus aussteigen konnte. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Kurz darauf stellte der Fahrer des osteuropäischen Sattelzuges fest, dass von der Ladefläche des Aufliegers sechs Paletten mit hochwertigen Spirituosen (Champagner, Wein und Wodka) entwendet wurden. Der Wert der Spirituosen wird auf etwa 80.000 EUR beziffert.

Ein weiterer Zeuge konnte beobachten, wie bereits gegen 01:10 Uhr zwei Männer an dem Auflieger hantierten. Sie sollen womöglich eine Glatze gehabt haben. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach für Raubdelikte hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

