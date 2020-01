Feuchtwangen vor 50 Minuten

Feuchtwangen: Haftbefehl nach Wohnhausbrand

Feuchtwangen (ots) - Wie am Freitag (17.01.2020) mit Meldung 83 berichtet, ereignete sich am Freitagmorgen ein Wohnhausbrand in Herrieden (Lkrs. Ansbach). Der Ermittlungsrichter erließ nun Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Brandstifter.