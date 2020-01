Dinkelsbühl: POL-MFR: (67) Zeugensuche nach Einbruch

In Abwesenheit der Bewohner drangen der oder die unbekannten Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein und durchwühlten in allen Räumen Schränke und Schubläden. Sie erbeuteten Schmuck und Münzen und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Sach- und Entwendungsschadens muss derzeit noch ermittelt werden.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

