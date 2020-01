Dinkelsbühl vor 1 Stunde

Dinkelsbühl: POL-MFR: (59) Einbruch in Indoorspielplatz - Zeugensuche

Dinkelsbühl (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12./13.01.2020) brachen Unbekannte in einen Indoorspielplatz in der Ellwanger Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.